В ЕАЭС пока не планируется создание своего телеканала, но вопрос координации информполитики обсуждается

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе пока не планируется создание собственного телеканала, но вопрос координации информационной политики обсуждается. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время вопрос создания евразийского СМИ на площадке комиссии не обсуждается", - сказала Ия Малкина, отвечая на вопрос о планах создания телеканала ЕАЭС.
"В то же время регулярно в том или ином виде поднимается тема скоординированной информационной политики. Этот вопрос представляется актуальным и с учетом Стратегии-2025, которая предусматривает обеспечение широкого доступа населения к информации о союзе и повышение открытости деятельности комиссии", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-