В ЕАЭС приняты меры по предотвращению ввоза из третьих стран небезопасной продукции

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе приняты меры по предотвращению ввоза на территорию ЕАЭС из третьих стран небезопасной продукции. Об этом БЕЛТА заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, комментируя принятое Евразийским межправительственным советом решение в данной сфере.

Решение Межправсовета касается уполномоченных иностранными изготовителями лиц, которые выступают заявителями на оценку соответствия ввозимой продукции требованиям технических регламентов союза. Как отметил Виктор Назаренко, цель этого решения - защита общего рынка ЕАЭС от ввоза из третьих стран небезопасной или без должного подтверждения безопасности продукции посредством единообразного применения государствами союза понятия "уполномоченное изготовителем лицо". Для обеспечения безопасности товаров, уполномоченные иностранными изготовителями лица должны действовать от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на таможенной территории союза, а также нести ответственность при ее несоответствии нормам союзных технических регламентов.

"Практика произвольного применения положений Договора о ЕАЭС на национальном уровне привела к беспрецедентно благоприятным условиям поставок на единый союзный рынок импортной продукции, безопасность которой должным образом не подтверждена, - констатировал министр ЕЭК. - Недостаточный уровень защищенности рынка союза от небезопасной продукции оказывает значительное влияние на конкурентоспособность на внутреннем рынке продукции стран ЕАЭС, что в свою очередь приводит к значительным дополнительным издержкам и потерям промышленности и бизнеса государств - членов союза".

До принятия решения Межправсовета деятельность ряда организаций, позиционирующих себя как "уполномоченные иностранным изготовителем лица", которые должны выступать гарантом безопасности импортируемой продукции и нести за это ответственность, на практике при попустительстве недобросовестных органов по сертификации ограничивалась получением сертификатов на серийное производство зарубежной продукции сроком до пяти лет и предоставлением, а в большинстве случаев продажей копий этих документов импортерам. "Противодействие серому рынку сертификатов и деклараций значительно усложняется отсутствием в праве союза гармонизированных подходов к ответственности за безопасность продукции всех участников рынка, а также эффективного механизма отмены на национальном и межгосударственном уровнях необоснованно выданных документов об оценке соответствия", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Мониторинг реализации правовых актов ЕАЭС позволил установить факты, когда на рынке союза отдельные уполномоченные иностранными изготовителями лица представляют интересы десятков иностранных компаний и при этом могут иметь сотни сертификатов, по которым массово ввозится импортная продукция с неподтвержденной безопасностью, значительную долю которой можно отнести к контрафактной. По словам министра ЕЭК, из включенных в реестр ЕАЭС более полумиллиона серийных сертификатов основная часть выдана уполномоченным иностранными изготовителями лицам на зарубежную продукцию. При этом подавляющее большинство сертификатов выдано органами по сертификации России.

"Была выявлена острая необходимость установления единообразных подходов к применению на практике понятия "уполномоченное иностранным изготовителем лицо", - заявил Виктор Назаренко. - Это один из основных и значимых вопросов в комплексе мер по наведению порядка в сфере оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов. И ЕЭК очень рассчитывает, что принятое решение Межправсовета заставит как участников процессов аккредитации и оценки соответствия, так и соответствующие уполномоченные органы стран союза провести ревизию всех выданных документов о соответствии ввозимой в ЕАЭС продукции требованиям технических регламентов".

Решением Межправсовета определены условия, при которых уполномоченное иностранным изготовителем лицо может выступать заявителем на сертификацию серийно изготавливаемой зарубежной продукции. Решение также содержит поручение ЕЭК во взаимодействии с государствами - членами ЕАЭС подготовить соответствующие корректировки в Договор о ЕАЭС и в правовые акты союза, которые позволят уже на стадии ввоза продукции ограничить поставки той, безопасность которой не подтверждена или которая сопровождается необоснованно выданными документами об оценке соответствия.-0-