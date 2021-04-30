В ЕАЭС продолжат анализировать влияние санкций на экономику

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе продолжат анализировать влияние санкций третьих стран на экономику государств союза, в случае выявления негативного эффекта будут информироваться премьер-министры стран ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания Евразийского межправительственного совета.

"Главы правительств стран союза обсудили вопрос санкционного давления на государства-члены со стороны третьих стран в отношении влияния таких мер на экономики, промышленную кооперацию и торговлю, - проинформировали в ЕЭК. - Анализ ситуации будет продолжен, Евразийский межправсовет будет информироваться в случае выявления негативного эффекта, оказываемого мерами экономического давления третьих стран".

Всего на заседании премьер-министры ЕАЭС рассмотрели 12 вопросов. Так, межправсовет утвердил основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Главам правительств представлен доклад о реализации первых этапов глобального кооперационного проекта стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли.

"Евразийский межправительственный совет продлил срок устранения Республикой Беларусь барьера на внутреннем рынке ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. Речь идет о требовании об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах розничной торговли страны", - отметили в пресс-службе.

Главы правительств стран ЕАЭС договорились применять скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории союза трех заболеваний растений: коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов. Продлен срок применения сертификата о происхождении серийной продукции по 1 августа 2022 года включительно.

"Комиссии совместно с правительствами стран союза с учетом ранее принятых актов органов ЕАЭС поручено в IV квартале 2021 года внести на рассмотрение Евразийского межправительственного совета комплексные предложения по развитию внешней и взаимной электронной торговли, - сообщили в ЕЭК. - По итогам обсуждения вопроса о применении мер экспортного регулирования стороны договорились, что правительства при участии Совета ЕЭК проведут консультации по сближению односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и рассмотрят вопрос о согласованном принятии необходимых решений на национальном уровне, в том числе в целях недопущения обхода мер экспортного регулирования и эффективного функционирования единого рынка ЕАЭС".

Стороны обсудили обеспечение равных условий участия в программе закупки сельхозтехники и оборудования в Казахстане для производителей ЕАЭС и третьих стран. "Речь идет об установлении единых стоимостных лимитов для моделей сельхозтехники и оборудования, производимых в союзе и третьих странах", - уточнили в пресс-службе.

Главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызстана: Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК вместо Эмиля Кайкиева. Их кандидатуры будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.

В заседании приняли участие председатель Евразийского межправсовета, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Денис Трефилов, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета намечено провести 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-