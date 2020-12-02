В ЕАЭС прорабатывается возможность ускоренной процедуры регистрации лекарственных дженериков

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе прорабатывается возможность ускоренной регистрации дженериков для предотвращения дефицита лекарств в условиях пандемии COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что в настоящее время в право ЕАЭС включены процедуры доступа на рынок генерических (или скопированных) лекарственных средств на основе проведения исследований их биоэквивалентности, при этом для ряда лекарственных препаратов вместо исследований биоэквивалентности допускается представление исследований по моделированию теста сравнительной кинетики растворения в лабораторных условиях, что сокращает программу разработки таких лекарственных препаратов и сроки их вывода на рынок.

"В рамках совершенствования нормативной правовой базы союза на площадке комиссии прорабатываются инициативы сторон, которые связаны с введением процедур регистрации на условиях ускоренного доступа и ряд других. Некоторые из данных процедур могут быть применены в том числе и к лекарственным препаратам из группы скопированных или генерических лекарственных средств", - сказала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-