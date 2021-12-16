В ЕАЭС растут инвестиции, строительство жилья, розничный товарооборот

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В январе - сентябре в странах Евразийского экономического союза было освоено $213 млрд инвестиций в основной капитал, что почти на 6,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные привела сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем выполненных строительных работ в ЕАЭС в январе - октябре текущего года составил почти $126 млрд и увеличился на 5%, - сообщила Ия Малкина. - За 10 месяцев в государствах ЕАЭС введено в эксплуатацию порядка 89 млн кв.м общей площади жилья, это на 26% больше, чем в прошлом году. Рост жилищного строительства отмечен во всех государствах ЕАЭС".

Представитель ЕЭК добавила, что оборот розничной торговли в ЕАЭС вырос на 7,5% в январе - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $479 млрд.-0-