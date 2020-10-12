В ЕАЭС разрабатывают 11 новых техрегламентов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе разрабатывают 11 новых технических регламентов, сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола сегодня во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сейчас разрабатываются 11 технических регламентов. Они устанавливают требования к кормам и кормовым добавкам, мясу птицы и продукции ее переработки, продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, материалам, контактирующим с пищевой продукцией, высоковольтному оборудованию, легкорельсовому транспорту, трамваям и др.", - рассказала Ирина Осмола.

Беларусь является инициатором и разработчиком изменений в технические регламенты на пищевую продукцию и ее маркировку, машины и оборудование, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, парфюмерно-косметическую продукцию, упаковку, смазочные материалы, масла и специальные жидкости, игрушки.

Так, Беларусь начала разработку проекта изменений в техрегламент ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Еще одна инициатива Госстандарта - корректировка техрегламента "Пищевая продукция в части ее маркировки". Изменения предусматривают конкретизацию требований реквизита "состав пищевой продукции", в результате чего будет изменен подход к указанию сведений о применяемых растительных маслах (жирах). Планируется, что с согласия всех государств - членов ЕАЭС будет указываться вид растительного масла (пальмовое, кокосовое, рапсовое, льняное и так далее), что является важной информацией для потребителя.

К этому времени принято 48 технических регламентов ЕАЭС, 43 из них вступили в силу.-0-

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