В ЕАЭС сформируют план устранения в 2021-2022 годах изъятий и ограничений

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии сформировать перечень изъятий и ограничений, которые страны планируют устранить в 2021-2022 годах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В список войдут наиболее актуальные и значимые для стран препятствия. Кроме того, главы правительств "пятерки" активнее привлекают Совет ЕЭК для формирования плана мероприятий, направленного на устранение препятствий. Совет комиссии в трехмесячный срок с момента утверждения перечня препятствий должен будет принять дорожную карту по их устранению", - пояснили в пресс-службе.

"Утверждение перечня изъятий и ограничений и формирование дорожных карт на двухлетний период, направленных на их устранение, обеспечивает системный подход. Представляется, что такая транспарентная и последовательная работа межправсовета и комиссии помогает бизнес-сообществу стран союза планировать и прогнозировать свою деятельность на пространстве ЕАЭС", - отметил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.-0-