В ЕАЭС сохраняются разногласия по общему рынку газа, этот вопрос лидеры стран обсудят в очном формате

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу формирования общего рынка газа, в связи с чем главы государств решили обсудить вопрос позже в очном формате. Об этом заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам прошедшего в видеоформате заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"И в открытом формате тема общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, железнодорожных перевозок всегда в повестке дня. Она затрагивалась и в открытом формате, и в рамках закрытого формата (во время заседания. - Прим. БЕЛТА). По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют, - рассказал вице-премьер. - Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС".

Игорь Петришенко пояснил, что страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа. "А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, - другие", - сказал он.

Поэтому в рамках обсуждения, краткого обмена мнениями на прошедшем заседании Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил, что надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно. "Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят", - рассказал вице-премьер.

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