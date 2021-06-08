В ЕАЭС сократят дублирующие исследования при переносе производства лекарств

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила в виде рекомендации странам Евразийского экономического союза руководство по трансферту производства и аналитических методик при производстве лекарственных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ позволит сократить количество дублирующих исследований при переносе производства лекарств без ущерба для их качества и безопасности, - подчеркнули в пресс-службе. - Руководство регламентирует процесс переноса производства и контроля качества лекарственных препаратов с одной площадки на другую, включая документальное оформление этого процесса, а также разъясняет необходимую последовательность действий при его организации. Документ может использоваться также в других биомедицинских сферах, например при трансферте аналитических методик между клиническими лабораториями".

Коллегия ЕЭК внесла также изменения в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них. "В результате восемь стандартов заменены на более актуальные версии, добавлено восемь новых стандартов и одна методика выполнения измерений, семь устаревших стандартов исключены. Новые стандарты отвечают современным требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий", - добавили в ЕЭК.-0-