В ЕАЭС создадут цифровую платформу для межгосударственного обмена данными

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия разрабатывает концепцию цифровой платформы Евразийского экономического союза. Об этом заявил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Основная цель - обеспечить возможность межгосударственного обмена данными как для граждан, так и юридических лиц стран ЕАЭС. Платформа должна быть открытой, расширяемой, отвечать современным требованиям по интеграции и обладать гибкостью, в частности для промышленного сектора", - сказал Гегам Варданян.

Разработка концепции территориально распределенной цифровой платформы Евразийского экономического союза предусмотрена стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Платформа будет включать в себя национальные сегменты и интеграционные компоненты, - отметили в ЕЭК. - Предполагается, что она позволит обеспечить различные виды трансграничного взаимодействия, например B2G и C2G. В ближайшее время на площадке ЕЭК планируется обсуждение концепции".

По словам министра ЕЭК, цифровая платформа союза может стать связующим звеном для сквозных процессов на евразийском пространстве, сформирует базу для создания частных и государственных сервисов и их интеграции между собой, а также будет способствовать развитию трансграничной цифровой экономики. В комплексе это окажет существенное влияние на выравнивание уровня цифровизации в государствах - членах ЕАЭС.-0-