В ЕАЭС только Беларусь в условиях пандемии не превысила предельных значений бюджетных и долговых показателей

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Преодоление последствий пандемии COVID-19 привело к превышению странами Евразийского экономического союза предельных значений бюджетных и долговых показателей, установленных Договором о ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на аналитические материалы Департамента макроэкономической политики ЕЭК.

"По предварительным данным за 2020 год, все страны ЕАЭС, кроме Беларуси, превысили количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, - отметили в ЕЭК. - Дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1 п.п., Казахстаном - на 3,7 п.п. и Россией - на 0,4 п.п., долг сектора государственного управления Арменией - на 10,4 п.п. и Кыргызстаном - на 14,7 п.п. Также Кыргызстан превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких превышений не отмечено".

В ЕЭК констатировали, что до пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и долговых показателей стран ЕАЭС. "Например, бюджетный дефицит Армении снизился по итогам 2019 года до минимального значения с момента вступления республики в союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю", - напомнили в пресс-службе.

Ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 году обусловлено влиянием нескольких факторов. "Во-первых, введение в условиях пандемии ограничительных мер для бизнеса привело к сокращению налоговых поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых, развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса привело к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на росте долговых обязательств", - указали в ЕЭК.

В 2021 году Евразийская экономическая комиссия рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении, Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и уровней долга в среднесрочной перспективе. Также в связи с ежегодным превышением с 2015 года уровня долга в Кыргызстане будут обсуждены совместные меры комиссии и государств-членов, направленные на стабилизацию экономической ситуации в этой республике.

"На фоне восстановления экономик стран ЕАЭС и улучшения эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 года. Вместе с тем сохраняются риски превышения странами установленных Договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей в связи с возможным применением дополнительных мер поддержки национальных экономик", - спрогнозировали в ЕЭК.

Согласно ст.63 Договора о ЕАЭС государства - члены союза формируют экономическую политику в рамках следующих количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития: годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не должен превышать 3% ВВП; долг сектора государственного управления не должен превышать 50% ВВП; уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать более чем на 5% уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.-0-