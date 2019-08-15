В ЕАЭС установят новый порядок изъятий из нацрежимов госзакупок

15 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Новый порядок установления повторных изъятий из национального режима при осуществлении госзакупок будет разработан в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Новый порядок будет разработан на основе базового механизма, о котором на заседании Совета ЕЭК доложил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин. "В результате совместной работы с участниками ЕАЭС был разработан базовый механизм установления повторных изъятий из национального режима, - отметил он. - В дальнейшем он позволит обеспечить взаимный доступ представителей бизнеса к государственным закупкам стран - участниц Евразийского экономического союза".

В настоящее время Договором о ЕАЭС предусмотрено право государства в одностороннем порядке (согласно своему законодательству) в исключительных случаях установить изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок сроком не более двух лет. "Суть изъятий из национального режима в том, что поставщики товаров, работ и услуг из других государств - членов Евразийского экономического союза не могут участвовать в государственных закупках другого государства-члена в связи с тем, что механизм установления изъятий предполагает возможность приобретения товаров, работ и услуг только внутри одного государства, - пояснили в ЕЭК. - По поручению Совета ЕЭК новый порядок будет предусматривать, что в случае наличия возражений одного или нескольких государств-членов решение о невозможности установления повторных изъятий из национального режима в сфере государственных закупок будет приниматься Коллегией ЕЭК консенсусом".-0-