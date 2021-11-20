В ЕАЭС утвержден план по повышению уровня обеспеченности стратегически важными лекарствами

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в союзе, утвержден на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ, создание которого инициировала Евразийская экономическая комиссия, разработан по поручению глав государств евразийской "пятерки" для стабильного развития лекарственного рынка стран союза не только на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и дальнейшую перспективу.

"Реализация мероприятий плана будет способствовать созданию в странах ЕАЭС полного цикла производства наиболее важных лекарственных препаратов, вакцин и фармацевтических субстанций, а также усилению инновационного вектора развития, - сказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Поддержка нашей инициативы на столь высоком уровне позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС перейти на новый уровень благодаря стабильному развитию и расширению кооперационного сотрудничества внутри союза, несмотря на турбулентность внешних рынков. Комиссия совместно со странами сформирует перечень лекарств и субстанций, производство которых необходимо обеспечить в союзе в первую очередь".

По словам Артака Камаляна, планом предполагается реализация ряда мероприятий. Это формирование евразийской технологической платформы по направлению "Фармацевтика", подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы союза, применение мер тарифного и нетарифного регулирования, субсидирование отдельных этапов разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств и фармацевтических субстанций, проработка вопросов финансирования кооперационных проектов. Реализация плана также будет способствовать дальнейшему развитию производства вакцин, в том числе против коронавируса.

В подготовке документа по развитию фарминдустрии приняли участие как отраслевые эксперты и научные организации, так и представители фармацевтического бизнеса Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.-0-