В ЕАЭС увеличат ставки ввозных пошлин на отдельные виды полимеров этилена

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня провел заседание совета. Во время него было решено увеличить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды полимеров этилена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Принято распоряжение, которым утверждены мероприятия, необходимые для дальнейшей реализации проекта развития интегрированной информационной системы на период до 2025 года, а также новые концептуальные подходы для обеспечения информационного взаимодействия и цифровизации с учетом существенного расширения масштаба деятельности, целей и задач Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе.

В ЕАЭС для защиты отечественных производителей решено увеличить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды полимеров этилена. Одновременно Коллегии ЕЭК поручено проводить мониторинг этой меры таможенно-тарифного регулирования, чтобы недопустить возникновения дефицита этого вида продукции на внутреннем рынке союза и необоснованного роста цен на него.

Во время заседания участники также рассмотрели доклад Евразийского банка развития о механизмах, направленных на обеспечение свободы перемещения граждан государств - членов союза с учетом развития эпидемиологической ситуации и применения передовых диагностических методов выявления COVID-19.-0-