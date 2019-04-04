В ЕАЭС в 2019-2020 годах планируется расширить использование нацвалют в расчетах в торговле

4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах планируют расширить использование национальных валют в расчетах во взаимной торговле. Это предусмотрено проектом основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС, одобренном на заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Участники мероприятия рассмотрели результаты аналитической работы ЕЭК и предложения по повышению макроэкономической стабильности в государствах ЕАЭС, среднесрочные ориентиры согласованной макроэкономической политики и другие вопросы. "Кроме того, члены комитета одобрили проект основных ориентиров макроэкономической политики государств союза на 2019-2020 годы. Документ планируется рассмотреть 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Одно из направлений, включенных в проект, определяет реализацию национальных и интеграционных мер по созданию условий для расширения использования национальных валют в расчетах во взаимной торговле", - отметили в пресс-службе.

"Предложение по созданию условий для расширения использования национальных валют в расчетах во взаимной торговле содержится в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках союза, подписанной на заседании Высшего Евразийского экономического совета 6 декабря 2018 года. Оно также включено в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и в дорожную карту по их реализации", - напомнила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

Участникам комитета представили обзор основных тенденций по итогам 2018 года, национальных мер экономической политики, предпринимаемых государствами в бюджетно-налоговой и денежно-кредитной сферах, прогнозы экономического развития стран союза на предстоящие три года и результаты мониторинга по итогам 2018 года значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.

"Положительная динамика экономической активности государств ЕАЭС в 2018 году была поддержана укреплением внутреннего спроса и постепенным восстановлением инвестиций на фоне быстро меняющихся внешнеэкономических условий, - констатировали в ЕЭК. - За последние несколько лет страны ЕАЭС добились серьезных успехов в обеспечении макроэкономической стабильности, совершенствовании институтов и механизмов экономического управления, снижении волатильности ключевых экономических показателей. Это способствовало улучшению макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Позитивную динамику имели значения как балансов бюджетов, так и государственного долга. Инфляция находилась на относительно невысоком уровне и была ниже либо вблизи национальных целевых ориентиров".

Анализ макроэкономической ситуации в государствах - членах ЕАЭС проводится ЕЭК ежегодно. В 2019 году его результаты станут предметом обсуждения руководителями министерств экономик государств ЕАЭС. "Проведение регулярных совещаний руководителей министерств экономик стран союза по обсуждению наиболее значимых вопросов в области макроэкономической политики станет важным аспектом в контексте выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик государств", - подчеркнула Татьяна Валовая.

На заседании комитета рассмотрели вопрос об общих подходах к разработке и совершенствованию бюджетных правил для государств - членов ЕАЭС в целях сближения принципов национальных бюджетных правил в соответствии с лучшей мировой практикой.-0-