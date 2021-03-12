В ЕАЭС в 2020 году устранено 16 барьеров и препятствий - Мясникович

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в 2020 году было устранено 16 барьеров и препятствий на едином рынке. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет" председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевым условием надлежащей работы бизнеса является отсутствие барьеров для свободного передвижения товаров, осуществления работ и услуг на рынках ЕАЭС, - сказал Михаил Мясникович. - Комиссия уделяет этому вопросу наибольшее значение и проводит целенаправленную твердую политику по их устранению. Так количество препятствий в целом в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59. В 2020 году устранено максимальное количество нарушений - 16, из них 13 барьеров и три препятствия с признаками барьеров, что на 45% больше, чем в 2019 году".

Председатель Коллегии ЕЭК с сожалением констатировал, что в ЕАЭС появляются новые препятствия, которые продуцируются странами-участницами. "Практика выявления и устранения препятствий показала необходимость новой методики разделения препятствий, которая уже разработана в комиссии и вступила в силу", - добавил он.-0-