В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений - Мясникович

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений на общем рынке, однако этот перечень является открытым и может быть дополнен. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

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