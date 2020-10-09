В ЕАЭС в этом году устранено 9 барьеров на внутреннем рынке

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза с начала 2020 года устранили девять барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийского экономического союза по итогам состоявшегося сегодня в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, на котором была представлена информация по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС из соответствующей дорожной карты за 2018-2019 годы.

"Дорожная карта по большей части исполнена, - отметили в ЕЭК. - Остается ряд препятствий и мероприятий, требующих продолжения работы, которые планируется закрепить в новой дорожной карте. Также согласованы подходы по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы. В этом вопросе продолжит активно принимать участие Совет ЕЭК".

"С начала текущего года страны ЕАЭС устранили девять барьеров на внутреннем рынке союза. Это говорит о стремлении обеспечить функционирование внутреннего рынка ЕАЭС исходя из принципа четырех свобод - движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы", - добавили в ЕЭК.-0-