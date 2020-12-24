В ЕАЭС временно упростят процедуры оценки соответствия продукции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС временно упростят процедуры оценки соответствия серийно выпускаемой продукции, сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина во время видеобрифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительства стран союза и Евразийская экономическая комиссия продолжают активно работать над совместными мерами по развитию экономик в условиях пандемии. В соответствии с решением Совета ЕЭК установлены временные меры по упрощению процедур оценки соответствия серийно выпускаемой продукции", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, принятое решение позволит не допустить дефицита продукции на общем рынке союза и минимизировать для бизнеса последствия пандемии. Временные меры дают возможность подтверждать соответствие как импортной продукции, так и произведенной на территории союза. Меры вводятся сроком на один год и начнут применяться через 10 дней после официального опубликования решения.

В частности, вводится такой новый инструмент, как дистанционная оценка. При ней анализ состояния производства, а также идентификация и отбор продукции будут проходить без физического выезда экспертов на место производства с использованием видео-конференц-связи.

Члены Совета ЕЭК также определили порядок взаимодействия между уполномоченными и компетентными органами стран союза и ЕЭК по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся. Стороны будут обмениваться информацией через интегрированную информационную систему союза. "Трудящимся наших стран будет достаточно заполнить анкету и отдать ее в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства", - пояснила Ия Малкина. Страны ЕАЭС завершили ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся союза. Ожидается, что в ближайшее время оно вступит в силу.

Советом ЕЭК утвержден технический регламент "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов". Предполагается, что он вступит в силу с 1 июля 2021 года.-0-