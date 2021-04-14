В ЕАЭС запустят 11 сервисов цифровых транспортных коридоров

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена запустить 11 цифровых сервисов для функционирования цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам встречи делегации комиссии во главе с членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмилем Кайкиевым с заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграном Саркисяном.

На встрече были рассмотрены вопросы финансирования банком транспортных инфраструктурных проектов, формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров и общих энергетических рынков Евразийского экономического союза.

"Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года установлено, что приоритетами интеграции являются формирование общих энергетических рынков, развитие биржевой торговли, создание единого транспортного пространства на принципах конкуренции, а также евразийских цифровых экосистем, в том числе с использованием интегрированной информационной системы союза", - сказал Эмиль Кайкиев.

"Банк готов участвовать в проектах, направленных на интеграцию союза. В настоящее время идет проработка вопроса по архитектуре цифровизации общих транспортных и энергетических рынков", - отметил Тигран Саркисян.

Сейчас уже идет реализация программных документов по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров. "Планируется запустить 11 сервисов, цель которых - применение электронного документооборота и электронного протокола весогабаритного контроля, бронирование очереди в автомобильном пункте пропуска государств ЕАЭС, - проинформировали в ЕЭК. - Экосистема цифровых транспортных коридоров создаст условия для широкого доступа к программным продуктам и ресурсам для участников рынка транспортных услуг, будет способствовать увеличению грузопотока в странах союза".

На встрече были подтверждены намерения банка участвовать в мероприятиях, проводимых блоком по энергетике и инфраструктуре для реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-