В ЕАЭС завершился переходный период по техрегламенту на оборудование для детских игровых площадок

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Он вступил в силу 18 ноября 2018 года, а для перехода на его требования был предусмотрен срок до 1 июня 2020 года, который был продлен до 1 декабря 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

На что распространяется технический регламент?

ТР ЕАЭС 042/2017 распространяется на горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, ударопоглощающие покрытия, а также детские городки (игровые комплексы), песочницы, игровые домики, лабиринты, размещенные на открытых территориях или закрытых помещениях.

Он не распространяется на оборудование и покрытия для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию раньше, чем вступил в силу технический регламент; игрушки; спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физкультурой, спортом и туризмом; аттракционы, на которые распространяется действие ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов".

Ознакомиться с техрегламентом можно на сайтах Евразийской экономической комиссии и Госстандарта.

Какой документ подтверждает безопасность?

Оборудование и (или) покрытия детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС с 1 декабря 2021 года, подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 042/2017. Так, на горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки (игровые комплексы), ударопоглощающие резиновые и синтетические покрытия необходим сертификат.

Декларированию соответствия подлежит следующее оборудование - песочницы, игровые домики, лабиринты, а также ударопоглощающие покрытия: песчаные, гравийные, дерновые и из дробленой древесины. После выпуска в обращение оборудования и (или) покрытия в течение их назначенного срока службы осуществляется оценка технического состояния (технического освидетельствования).

На каждой площадке должен быть установлен информационный стенд с рекомендациями изготовителя по правилам эксплуатации оборудования (с указанием перечня оборудования, правил эксплуатации, возрастной группы), телефонов вызова экстренных служб и обслуживающей организации.

Что сделано в Беларуси?

Определены уполномоченные (компетентные) органы, ответственные за осуществление госконтроля (надзора) за соблюдением требований ТР ЕАЭС 042/2017 - это Госстандарт и Министерство здравоохранения. Аккредитовано 8 органов по сертификации и 7 испытательных лабораторий на проведение оценки соответствия требованиям ТР ЕАЭС 042/2017. По вопросам оценки соответствия субъекты хозяйствования могут обращаться в соответствующие аккредитованные организации государств ЕАЭС.

В настоящее время в Беларуси выдано 37 сертификатов и зарегистрировано 10 деклараций о соответствии оборудования и (или) покрытий для детских игровых площадок требованиям этого техрегламента.

В рамках оказания информационно-консультационной помощи организациям республики по вопросам применения ТР ЕАЭС 042/2017, в первую очередь эксплуатирующим организациям, проводятся семинары и вебинары. Так, 30 ноября такое мероприятие состоялось в Белорусском государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством. Участие в нем приняли более 40 специалистов организаций, подведомственных ГО "Минское городское жилищное хозяйство". В декабре 2021 года - январе 2022-го проведение таких семинаров продолжится. Информацию о них можно отслеживать на сайте института.-0-