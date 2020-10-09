В ЕЭК констатируют увеличение поступлений в бюджеты стран ЕАЭС от ввозных таможенных пошлин

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Ереване утвердил отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В 2019 году наблюдалось увеличение поступлений в бюджеты государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, начавшееся с 2017 года, - подчеркнули в ЕЭК. - Общий объем ввозных таможенных пошлин в долларовом эквиваленте вырос с 12,3 млрд до 12,7 млрд".-0-