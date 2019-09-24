В ЕЭК констатируют высокие темпы роста промпроизводства в ЕАЭС

24 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Консультативный комитет по промышленности Евразийской экономической комиссии одобрил доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе за 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Итоги 2018 года показывают, что промышленное сотрудничество стран союза продолжает развиваться высокими темпами, - констатировали в ЕЭК. - В частности, в 2018 году подписаны учредительные документы Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, принято решение о разработке Межгоспрограммы развития космических и геоинформационных услуг, создана рабочая группа высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации, утверждена концепция цифровой трансформации промышленности, а также запущен пилотный проект Евразийской сети субконтрактации и трансфера технологий".

Всего за 2018 год в сфере промышленности принято 36 правовых актов органов союза, в том числе одно распоряжение Высшего Евразийского экономического совета, четыре решения и распоряжения Межправсовета, восемь актов Совета ЕЭК и 23 акта Коллегии ЕЭК.

"Благодаря принятым странами ЕАЭС мерам, в том числе в реализации основных направлений, продолжилась тенденция по наращиванию объемов промышленного производства, сформировавшаяся в 2016 и 2017 годах. В 2018 году положительные темпы прироста промышленности были обеспечены не только во всех странах ЕАЭС, но и практически во всех отраслях промышленности", - отметил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

По данным ЕЭК, промпроизводство в целом по ЕАЭС в 2018 году выросло на 3,1%, причем в большинстве стран союза рост оказался значительно существеннее: в Армении - на 4,3%, Беларуси - на 5,7%, Казахстане - на 4,1%, Кыргызстане - на 5,4%. В России рост промышленного производства зафиксирован на отметке 2,9%.-0-