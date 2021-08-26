В ЕЭК напомнили о необходимости вывезти до 30 сентября временно ввезенные до пандемии автомобили 

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Временно ввезенные в Евразийский экономический союз до начала пандемии COVID-19 автомобили необходимо вывезти до 30 сентября. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА сообщении Евразийской экономической комиссии.





"30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - напомнили в ЕЭК.





В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки. "Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей, - сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года", - отметили в ЕЭК.





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"Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги", - указали в комиссии.-0-