В ЕЭК назначен новый министр

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии назначен новый член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян. Он приступит к работе с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Гегам Варданян является представителем Армении, он сменит в должности Карине Минасян. "Новый министр ЕЭК имеет опыт работы в органах государственной власти, - отметили в ЕЭК. - В последнее время Гегам Варданян работал заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении, а до этого занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий".

"Цифровизация и развитие внутренних рынков являются одними из ключевых драйверов роста экономик стран - членов ЕАЭС, - считает Гегам Варданян. - Реализация цифровых проектов ускорит переход к новому технологическому укладу и создаст еще более благоприятную среду для развития интеграционных процессов внутри союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться существенного прогресса в вопросе снятия барьеров и ускорить процесс цифровизации стран ЕАЭС".-0-