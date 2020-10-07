В ЕЭК не исключают перенос срока введения электронных автопаспортов в ЕАЭС

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии не исключают перенос срока введения электронных паспортов транспортных средств, которое планируется произвести на всей территории Евразийского экономического союза 1 ноября. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот вопрос, действительно, очень остро и часто обсуждается в ЕЭК, - подтвердила Ия Малкина. - В настоящее время на систему электронных паспортов транспортных средств перешла только Россия. Стороны находятся на разных этапах развития этих систем. Решение окончательно пока не принято. Государства-члены и уполномоченные государствами эксперты проводят внутренние консультации, в том числе о возможном переносе сроков введения паспортов транспортных средств на всей территории союза".-0-