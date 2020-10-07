ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 7 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19 Экономика
12:27 Могилевчанин под видом сбора клюквы делал закладки наркотиков Происшествия
12:26 Путин назвал огромной трагедией события в Нагорном Карабахе В мире
12:22 ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения Экономика
12:17 Пионеров приглашают к участию в новом онлайн-проекте "Познай Беларусь" Общество
12:15 Эксперт: раз в 2-3 года в Кыргызстане попытка госпереворота либо политическая турбулентность В мире
12:09 В Кореличском районе совершено разбойное нападение на семью Происшествия
12:02 Число заразившихся вирусом Эбола в ДР Конго достигло 128 В мире
12:00 В ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа Экономика
12:00 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза компьютерной техники Происшествия
12:00 Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах В мире
11:57 В Гродно пьяный мужчина травмировал ребенка Происшествия
11:52 МТЗ и Росагролизинг расширили сотрудничество Экономика
11:38 Президент Казахстана поручил усилить контроль на госгранице из-за COVID-19 В мире
11:31 Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" В мире
11:29 Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате Политика
11:27 До +19°С будет в Беларуси 8 октября Общество
11:20 Сентябрь-2020 в мире стал самым теплым за всю историю В мире
11:20 Программу белорусского кино впервые представят на кинофестивале "Паўночнае ззянне" Афиша
11:17 "Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу Экономика
11:10 При лобовых столкновениях на дорогах Брестской области с начала года погибли 9 человек Происшествия
10:57 Украина пока не рассматривает введение нового локдауна из-за COVID-19 В мире
10:55 В Кыргызстане на фоне протестов идет самовольный захват должностей и предприятий В мире
10:45 В России за сутки коронавирусом заразились 11 115 человек В мире
10:37 Почти 270 г марихуаны изъяли у жителя Жабинковского района Происшествия
10:37 Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29% Экономика
10:35 Умер российский оперный певец Владислав Пьявко В мире
10:34 МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве Экономика
10:30 В университете МЧС начал работать медиацентр Общество
10:22 В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, используется артиллерия В мире
Все новости
Все новости
Экономика
07 октября 2020, 12:27

В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Президент Казахстана поручил усилить контроль на госгранице из-за COVID-19
Украина пока не рассматривает введение нового локдауна из-за COVID-19

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии не видят каких-либо предпосылок для возникновения проблем с продовольствием в странах Евразийского экономического союза в случае второй волны COVID-19. Об этом сказала сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос о том, какова ситуация по обеспечению продовольственной безопасности в странах ЕАЭС перед возможной второй волной COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим оценкам, ситуация стабильная, - подчеркнула Ия Малкина. - За последние четыре года сельхозпроизводство в целом по союзу приросло на 11%. По текущему году итоги еще окончательно не подведены, но мы не только не видим предпосылок для критической ситуации на рынке продовольствия, но и отмечаем определенные положительные тенденции. За восемь месяцев текущего года объемы производства продукции сельского хозяйства в союзе увеличились на 4,6%".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК констатировала: ЕАЭС полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, растительными маслами, куриным яйцом и свининой. "В 2020-2021 годах мы ожидаем достижение уровня самообеспеченности более 97% практически по всем продовольственным товарам", - добавила она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ЕЭК продовольствие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения
Фото из архива В ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
Фото МТЗ МТЗ и Росагролизинг расширили сотрудничество
Фото из архива "Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу
Фото из архива Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29%
Фото МТЗ МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Под ударом – Нагорный Карабах остается зоной бедствия для мирных жителей
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Свадебная феерия в Minsk World! До минус 20% на квартиры для каждой молодой семьи!
Топ-новости
МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве
"Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу
МАРТ продлил госрегулирование цен на гречку до конца года
Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
Сентябрь-2020 в мире стал самым теплым за всю историю
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября
Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29%
Пионеров приглашают к участию в новом онлайн-проекте "Познай Беларусь"
Минздрав: для студентов-медиков максимально сохранят очное обучение, несмотря на COVID-19
В университете МЧС начал работать медиацентр
ФОТОФАКТ: Творческий вечер в честь 70-летия Юрия Трояна прошел в Большом театре
На водородную установку комплекса H-Oil Мозырского НПЗ подали пар
Белорусы в январе-сентябре купили валюты на $1,55 млрд больше, чем продали
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.