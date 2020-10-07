В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии не видят каких-либо предпосылок для возникновения проблем с продовольствием в странах Евразийского экономического союза в случае второй волны COVID-19. Об этом сказала сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос о том, какова ситуация по обеспечению продовольственной безопасности в странах ЕАЭС перед возможной второй волной COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим оценкам, ситуация стабильная, - подчеркнула Ия Малкина. - За последние четыре года сельхозпроизводство в целом по союзу приросло на 11%. По текущему году итоги еще окончательно не подведены, но мы не только не видим предпосылок для критической ситуации на рынке продовольствия, но и отмечаем определенные положительные тенденции. За восемь месяцев текущего года объемы производства продукции сельского хозяйства в союзе увеличились на 4,6%".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК констатировала: ЕАЭС полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, растительными маслами, куриным яйцом и свининой. "В 2020-2021 годах мы ожидаем достижение уровня самообеспеченности более 97% практически по всем продовольственным товарам", - добавила она.-0-