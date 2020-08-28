В ЕЭК обсудили реализацию соглашения о прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров после ратификации

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии под руководством председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича состоялось третье заседание рабочей группы по прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Рабочая группа создана для реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. "Представители ЕЭК обсудили реализацию соглашения после ратификации", - проинформировали в пресс-службе.

По данным ЕЭК, документ в настоящее время ратифицировали Беларусь, Армения и Россия. "Соглашение вступит в силу после получения ЕЭК последнего письменного уведомления о выполнении необходимых процедур", - отметили в пресс-службе.

Документ призван обеспечить подтверждение законности оборота товаров при их перемещении по ЕАЭС и создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.-0-