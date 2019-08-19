В ЕЭК отмечают рост обращений по вопросам конкуренции на трансграничных рынках

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений субъектов хозяйствования в национальные и наднациональные органы ЕАЭС по вопросам добросовестной конкуренции увеличивается. Такая информация прозвучала сегодня на заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

За текущий год в ЕЭК поступило около 30 заявлений о нарушении общих правил конкуренции. В том числе 11 обращений затрагивают интересы белорусских субъектов хозяйствования в различных сферах - услуги, промышленность, пищевая продукция. Основной перечень вопросов связан с госзакупками, фитосанитарным и ветеринарным контролем, техническим регулированием. "Речь идет фактически о барьерах входа на рынок. И соответственно эти все проблемные вопросы остро поднимаются бизнесом и требуют разрешения и урегулирования. Это очень важно ввиду того, что у нас идет углубление интеграции. Мы стараемся, чтобы законодательства были гармонизированы, хотя абсолютно все урегулировать и охватить нельзя", - заметила директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алия Джумабаева.

По ее словам, в сфере антимонопольного регулирования большая часть жалоб в ЕЭК поступает от субъектов из Беларуси, России, Казахстана. "Речь идет о нарушении общих принципов и правил конкуренции, когда ограничиваются права субъектов, или идет злоупотребление доминирующим положением, либо недобросовестная конкуренция. Субъекты хозяйствования могут обратиться к нам с жалобой, комиссия будет рассматривать подобные дела, и, если будет выявлено нарушение, виновным грозят очень большие штрафы", - сказала Алия Джумабаева.

Рост количества обращений отмечают и в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. "Динамика обращений идет в сторону увеличения, поскольку более интенсивно работают рынки, выходят на них субъекты. Кроме того, повышается грамотность субъектов, в том числе и благодаря работе МАРТ по адвокатированию и конкуренции. В министерстве активно работает комиссия по рассмотрению антимонопольных дел. В среднем за год там рассматривалось до 90 дел. В этом году уже за первое полугодие рассмотрено более 90 дел", - сообщила начальник отдела методологии и антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова.

В мероприятии приняли участие представители предприятий промышленности, сельского хозяйства, бизнес-сообщества, регионального отделения БелТПП, областных организаций, органов исполнительной власти. Состоялся открытый диалог об общих правилах конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза, ответственности за нарушение этих правил, а также порядке обращения в ЕЭК для защиты своих прав. По окончании заседания представители ЕЭК и МАРТ провели личный прием заявителей по интересующим их вопросам.

Брест стал первым из городов, где состоялось выездное заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. 21 августа такое же мероприятие пройдет в Витебске, 22-го - в Могилеве.-0-