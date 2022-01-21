В ЕЭК отмечают высокие темпы роста взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС

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21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии отмечают высокие темпы роста взаимной и внешней торговли стран Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА. "Высокими темпами идет восстановление взаимной торговли ЕАЭС. В январе - ноябре 2021 года объем взаимной торговли составил $65,5 млрд, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,8% выше доковидного периода января - ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК. Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане - на 35,3%, России - на 35,2%, Кыргызстане - на 30,4%, Армении - на 27,4%, Беларуси - на 24,8%. Объем внешней торговли товарами в январе - ноябре 2021 года у стран ЕАЭС составил $752 млрд, в том числе экспорт - $465,9 млрд, импорт - $286,1 млрд. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспорт увеличился на 42,5%, импорт - на 22,8%. "В январе - ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3%, из России - на 45,4%, из Казахстана - на 23% и Армении - на 16,3%, - отметили в пресс-службе. - Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (28,6%). Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай и Германия".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!