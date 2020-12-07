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07 декабря 2020, 14:45

В ЕЭК ожидают, что соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС вступит в силу в начале 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии ожидают, что соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС вступит в силу в начале 2021 года. Об этом заявила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение было подписано в конце 2019 года. "На сегодня оно уже ратифицировано Россией и Беларусью, - проинформировала Ия Малкина. - Армения и Кыргызстан могут завершить процедуры ратификации до конца текущего года. Ждем, когда необходимые процедуры пройдут и в Казахстане. Надеемся, что в начале следующего года соглашение вступит в силу".

Ия Малкина отметила, что это соглашение позволит взаимно признавать пробирные клейма стран-участниц. "Сегодня ювелирам при перемещении изделий из одной страны ЕАЭС в другую необходимо в дополнение к национальному пробирному клейму ставить также пробирное клеймо страны, в которой они реализуются, - пояснила она. - А для бизнеса это дополнительные финансовые и временные издержки. После вступления соглашения в силу ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом государства - члена союза, где они были произведены или куда были ввезены из третьих стран, в случае их перемещения на территорию другого государства-члена не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению".

"В целом это будет способствовать увеличению объема взаимной торговли, а предусмотренные принципы гармонизации пробирного регулирования в ЕАЭС позволят сократить контрафактную продукцию", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-

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