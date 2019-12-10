В ЕЭК поддерживают идею о наднациональном органе по разрешению споров в поставках продовольствия

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии поддерживают идею создания наднационального органа, который мог бы заниматься разрешением регулярно возникающих споров по поводу поставок белорусского продовольствия в Россию. Об этом сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин в кулуарах научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписанию Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне посол Беларуси в России Владимир Семашко раскрыл некоторые подробности найденных 7 декабря в Сочи президентами Беларуси и России развязках по вопросам снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. По словам посла, президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива устанавливать ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию должна принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси. В случае возникновения каких-то спорных вопросов они должны выноситься наверх, например на общую коллегию аграрных ведомств Беларуси и России. При этом он не исключил создания специального органа по разрешению споров в Евразийской экономической комиссии.

Комментируя эти договоренности, Александр Субботин отметил, что тема создания такого наднационального органа зреет давно, она неоднократно поднималась в Евразийской экономической комиссии. Однако соответствующей компетенции у ЕЭК пока нет. "Все говорят о том, что нужно наделить дополнительной компетенцией именно евразийскую комиссию как наднациональный орган в решении таких споров, - сказал министр ЕЭК. - Мое личное убеждение, что пока не будет центрального арбитра, который сможет отмотать принятые решения или дать правовую оценку, правильным оно было или неправильным, будут где-то допускаться такие ошибки".

По мнению Александра Субботина, такой наднациональный орган должен включать в себя ветеринарную и санитарную службу, а также специалистов по техническому регулированию. Он констатировал, что споры по поставкам продовольствия возникают также между Казахстаном и Россией, Кыргызстаном и Казахстаном. "Может быть, эти проблемы острее для Беларуси за счет того, что у Беларуси и России товарооборот огромный", - добавил министр ЕЭК.-0-