В ЕЭК рассчитывают на вступление в силу соглашения о пенсионном обеспечении до конца года

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии рассчитывают на вступление в силу соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза до конца текущего года. Об этом заявила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не так давно Россия ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Это соглашение также ратифицировано Арменией, Беларусью и Кыргызстаном. В настоящий момент мы ждем действий Казахстана. Надеемся, что до конца текущего года оно вступит в силу".

Говоря о сути соглашения, Ия Малкина напомнила, что до сих пор из-за различий в пенсионных системах стран ЕАЭС пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах. "То есть, к примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в России не получал, - пояснила она. - После вступления документа в силу трудящиеся союза будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от четырех стран - от каждой за конкретный период работы. При этом каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК обратила также внимание на важный нюанс: чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве ЕАЭС не меньше одного года. "Благодаря соглашению граждане смогут получать заработанные пенсии в любой точке союза", - добавила Ия Малкина.-0-