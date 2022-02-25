В ЕЭК рассказали об итогах Евразийского межправсовета

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании межправсовета, которое прошло 24-25 февраля в Нур-Султане (Казахстан) в очном формате, рассмотрели 15 вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок "Евразийский агроэкспресс". Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию", - рассказали в пресс-службе.

Межправсовет приветствовал также инициативу Узбекистана о расширении участия в работе Евразийского экономического союза по направлениям взаимного интереса, рассмотрел инструментарий государственной поддержки промышленности в ЕАЭС, утвердил план мероприятий (дорожную карту) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах ЕАЭС на 2022-2023 годы.

Премьер-министрам стран ЕАЭС были представлены основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения, а также информация о ходе реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС. "Комиссией совместно с экспертами государств - членов разработана и согласована вся необходимая нормативная база для реализации пилотного проекта по прослеживаемости иностранных товаров в странах ЕАЭС с 1 июля 2022 года по 31 марта 2022 года", - проинформировали в ЕЭК.

Роман Головченко

Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели и одобрили представленный ЕЭК доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы союза. Среди основных положений доклада - предложения по повышению эффективности планирования и развитию этой системы, которая является неотъемлемой инфраструктурой для реализации принципа четырех свобод - свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Одобренные в докладе подходы способны запустить трансформацию интегрированной информационной системы ЕАЭС.

"С учетом заинтересованности государств - членов в скорейшем запуске механизма отслеживания товаров, предусмотренного соглашением о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, главы правительств стран ЕАЭС поручили органам государственной власти стран союза принять возможные меры, способствующие скорейшей ратификации соглашения, - продолжили в пресс-службе. - Это позволит уже в текущем году обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для реализации соглашения. Соглашение предусматривает отслеживание товаров, перемещаемых в рамках таможенного транзита, и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак), направлено на минимизацию контрольных мероприятий на внутренних границах союза, повышение транзитной привлекательности государств союза, обеспечение прослеживаемости товаров и их законного оборота на территории ЕАЭС".

В заседании приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель Евразийского межправсовета председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов как представитель государства - наблюдателя при ЕАЭС, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

"Следующее заседание межправсовета состоится 21-22 июня в Бресте", - добавили в ЕЭК.-0-

Фото Оксаны Манчук