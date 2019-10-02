В ЕЭК рассказали подробности соглашения о зоне свободной торговли с Сингапуром

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия рассказала подробности соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, которое было заключено 1 октября в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на саммите подчеркнул, что подписание соглашения является результатом переговоров, продолжавшихся более двух лет.

"Соглашением о свободной торговле товарами предусмотрено предоставление Сингапуром беспошлинного доступа для всех товаров стран ЕАЭС, - рассказали в пресс-службе ЕЭК. - В свою очередь обязательства Евразийского экономического союза предполагают предоставление беспошлинного доступа для сингапурских товаров, составляющих 40% всей товарной номенклатуры, сразу после вступления соглашения в силу с ростом до 87% после завершения всех переходных периодов, которые составляют от трех до десяти лет".

"Несмотря на то, что Сингапур в целом не применяет эффективных ставок ввозных таможенных пошлин в отношении импортируемых товаров, такие обязательства страхуют поставщиков ЕАЭС от возможных изменений в таможенно-тарифной политике Сингапура в будущем, - пояснила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - В частности, Сингапур, согласно своим правам в ВТО, имеет возможность повышать ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию до 10%, а на промышленную продукцию - до 5%, 6,5% или 10%. Кроме того, в отношении 28% тарифных линий от всей номенклатуры ставки таможенных пошлин для Сингапура не являются связанными, а значит, могут быть повышены до любого уровня, например до заградительных 100% и более".

Помимо тарифных обязательств, соглашением устанавливаются и правовые гарантии выполнения базовых принципов недискриминации товаров стран ЕАЭС по отношению к товарам, производимым в Сингапуре (национальный режим) и импортируемым в Сингапур из третьих стран, с которыми не установлен режим свободной торговли (режим наибольшего благоприятствования), во всем, что касается осуществления внешнеторговой деятельности, импорта и коммерческого оборота.

Соглашением также фиксируются обязательства по соблюдению международных стандартов по применению процедур лицензирования; запретов и количественных ограничений; технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер; осуществления переводов и платежей за поставки продукции; сборов, связанных с прохождением процедур на границе; применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер.

"Наряду с классическими договоренностями в области торговли товарами, соглашением сформирован существенный задел для повышения качества и развития сотрудничества в таких областях, как электронная торговля, экология, противодействие антиконкурентным практикам, транспарентность государственных закупок, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, что особенно актуально при обсуждении вопросов трансфера технологий", - добавили в ЕЭК.

Вместе с соглашением о создании между ЕАЭС и Сингапуром зоны свободной торговли Армения на заседании Высшего Евразийского совета подписала соглашение с Сингапуром о торговле услугами и инвестициями. Аналогичные двусторонние соглашения по торговле услугами и инвестициями должны в ближайшее время заключить Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Как отметили в ЕЭК, весь пакет этих соглашений будет вступать в силу синхронно и, таким образом, всеобъемлющий режим свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, включающий не только торговлю товарами, но и торговлю услугами и инвестициями, заработает единовременно.-0-