В ЕЭК регулярно обсуждаются вопросы возобновления пассажирских перевозок в ЕАЭС - Малкина

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос возобновления пассажирских перевозок в Евразийском экономическом союзе, прерванных из-за распространения COVID-19, регулярно обсуждается в Евразийской экономической комиссии. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, выработаны ли в ЕАЭС критерии для возобновления пассажирских перевозок и когда можно ожидать их восстановления.

"Этот вопрос регулярно обсуждается в ЕЭК, - сказала Ия Малкина. - Мы понимаем, что граждане союза очень ждут возобновления пассажирского сообщения. С 21 сентября Россия сняла ограничения на въезд через воздушные пункты для граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана".-0-