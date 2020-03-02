В ЕЭК сменился министр по торговле

2 марта, Москва /Эд3уард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии с 2 марта сменился член Коллегии (министр) по торговле. Вместо Вероники Никишиной эту должность занял представитель России Андрей Слепнев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ротация произведена в соответствии с решением глав государств - членов Евразийского экономического союза. Ранее, в 2012-2016 годах, Андрей Слепнев уже занимал пост министра по торговле ЕЭК. До февраля 2020 года он работал генеральным директором Российского экспортного центра.

Как подчеркнул Андрей Слепнев, основным направлением своей работы в должности министра ЕЭК он видит укрепление совместных позиций государств ЕАЭС в отношениях с третьими странами. "Нам необходимо укреплять позиции союза и его государств-членов на внешних рынках, расширять экспорт, - сказал он. - Планирую уделить особое внимание совместным евразийским программам поддержки наших предприятий на внешних рынках, в том числе с применением цифровых технологий, сопряжению национальных политик по поддержке экспортеров. Также рассчитываю активизировать работу по выстраиванию партнерства с рядом стран по свободной торговле, по получению практических эффектов для бизнеса стран союза от уже заключенных соглашений с Вьетнамом, Ираном, Китаем и другими государствами".-0-