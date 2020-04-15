В ЕЭК стал вакантным пост министра по таможенному сотрудничеству

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии стал вакантным пост члена Коллегии (министра) ЕЭК по таможенному сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Нурлан Акматов назначен директором представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане, освободив по собственному желанию должность члена Коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству", - пояснили в пресс-службе.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Она подчинена Высшему Евразийскому экономическому совету, решения комиссии обязательны для исполнения на территории государств - участников ЕАЭС. ЕЭК имеет два уровня управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК. Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, в него входят по одному представителю каждого государства ЕАЭС в ранге вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК как правило проводятся раз в месяц, решения на них принимаются консенсусом. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом комиссии, она состоит из 10 членов (по два от каждой страны ЕАЭС - Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана): председателя Коллегии и девяти министров. Каждый член Коллегии ЕЭК обладает одним голосом, ее заседания проводятся раз в неделю. Беларусь в Коллегии ЕЭК в настоящее время представляют председатель Коллегии Михаил Мясникович и член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

В текущем году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.-0-