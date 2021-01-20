В ЕЭК заявили об отсутствии проблем с включением в российский реестр евразийской промпродукции

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Какие-либо проблемы по включению предприятий из стран Евразийского экономического союза в российский реестр евразийской промышленной продукции в настоящее время отсутствуют. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее в комиссию, действительно, поступали обращения государств-членов и субъектов предпринимательства относительно принятого правительством России постановления №616, которым был установлен запрет на доступ к участию в госзакупках товаров государств-членов, которые не включены в реестр промышленной продукции ЕАЭС, - констатировала Ия Малкина. - На заседании Евразийского межправительственного совета в июле 2020 года этот вопрос удалось урегулировать. Обращения от субъектов хозяйствования о наличии каких-либо проблем по включению в реестр в настоящее время отсутствуют".

По словам помощника председателя Коллегии ЕЭК, на сегодняшний день в евразийский реестр Минпромторгом России включено более 1700 наименований продукции 40 производителей Беларуси, которые принимают активное участие в процедурах государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. "Такая возможность для них сохранится и в I полугодии текущего года", - отметила она.

Ия Малкина напомнила, что с 12 января текущего года вступили в силу правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок. "И в текущем году комиссия начнет формировать свой Евразийский реестр промышленной продукции. В настоящее время соответствующий программный продукт, предоставленный российской стороной, тестируется сотрудниками комиссии", - добавила Ия Малкина.-0-