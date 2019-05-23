В ЕЭК заявляют об уверенном развитии общих рынков лекарств и медизделий ЕАЭС

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий стран Евразийского экономического союза демонстрируют устойчивый рост. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

Выступая на всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", Виктор Назаренко сообщил, что за первые два месяца нынешнего года рост взаимной торговли государств ЕАЭС фармацевтической продукцией, включая медизделия, составил 11,7% к уровню аналогичного периода 2018 года. "Сейчас мы с уверенностью говорим: идет развитие единого рынка, мы с надеждой смотрим на его перспективы и полагаем, что весь его потенциал, направленный на обеспечение доступности для населения высокоэффективных, безопасных и качественных лекарственных препаратов, медицинских изделий, будет реализован", - сказал Виктор Назаренко.

По его мнению, положительная динамика рынков связана в том числе с созданием и вводом в действие единой нормативной базы союза, запуском процедур единой регистрации и информационных ресурсов контроля и обеспечения обращения зарегистрированных лекарств и медизделий ЕАЭС. Сейчас в единой информационной системе союза уже находится на рассмотрении 68 заявлений на регистрацию лекарственных препаратов и четыре заявления на регистрацию медицинских изделий.

Виктор Назаренко анонсировал ряд изменений в регулировании обращения медицинских изделий. Проект изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий в ЕАЭС предполагает, во-первых, продлить до 31 декабря 2026 года перерегистрацию по национальным правилам ранее зарегистрированных медицинских изделий, во-вторых, - разрешить обращение зарегистрированных до 31 декабря 2021 года по национальным правилам медицинских изделий до окончания срока действия их регистрационных удостоверений.

При этом Виктор Назаренко сообщил, что в комиссии не обсуждается перенос каких-либо сроков переходных периодов в сфере обращения лекарств. В то же время одной из обсуждаемых тем в ближайшем будущем станут результаты завершения в отдельных государствах - членах ЕАЭС пилотных проектов по введению маркировки лекарств контрольными идентификационными знаками. "В этой связи очень важна выработка единых подходов в сфере маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов как для отработки систем противодействия фальсификату и контрафакту, так и для предупреждения появления новых барьеров в торговле", - указали в ЕЭК.-0-