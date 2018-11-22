В ЕФСР назвали сроки контрольной оценки выполнения условий по седьмому траншу кредита для Беларуси

22 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Срок контрольной оценки выполнения условий по седьмому траншу кредита для Беларуси - начало декабря. Об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности директора проектной группы по финансовым кредитам ЕФСР Тигран Костанян, передает корреспондент БЕЛТА.

После получения от белорусской стороны отчета о выполнении условий седьмого транша будет проведена оценка, которую затем представят на рассмотрение коллегиальных органов ЕФСР. Отвечая на вопрос о сроках, Тигран Костанян проинформировал, что "пока в рабочем порядке согласована контрольная дата оценки - начало декабря".

Шестой транш кредита ЕФСР представлен Беларуси в середине октября. В это же время представители фонда обсудили с белорусскими властями корректировку формулировок условий в части седьмого транша и контрольной даты оценки. "Условия в принципе остались без изменений. Просто они скорректированы с учетом сдвига сроков, - рассказал представитель ЕФСР. - В части структурных реформ тоже требовались определенные уточнения. В рабочем порядке они с белорусской стороной согласованы".

Тигран Костанян не стал называть конкретных сроков, когда Беларусь может получить седьмой транш, поскольку это зависит от выполнения многих условий.

Как сообщалось, Беларуси предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита ЕФСР в размере $2 млрд, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) был учрежден 9 июня 2009 года. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и в поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами фонда и подписали с банком соглашение об управлении средствами ЕФСР.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. -0-