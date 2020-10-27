В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС

27 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом форуме, который намечено провести в декабре в Минске, планируется участие глав государств Евразийского экономического союза. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина проинформировала, что сегодня состоялось рабочее совещание по организации Евразийского экономического форума в Минске. "Форум планируется проводить в очном формате, при этом организовать площадки в столицах стран ЕАЭС с возможностью подключения онлайн", - проинформировала она.

"В проекте повестки - пленарная сессия с участием глав государств союза, пять тематических сессий (в том числе о поиске адекватных долгосрочных ответов на вызовы пандемии) и круглый стол. Основная тематика - стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 года", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-