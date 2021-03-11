11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В феврале подорожали огурцы и бананы, подешевели цитрусовые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Огурцы подорожали на 21,57%, бананы - на 20,92%, картофель - на 11,69%, морковь - на 10,7%, свекла - на 10,57%, репчатый лук - на 8,82%, капуста белокочанная - на 8,08%, перец - на 7,14%, виноград - на 5,11%, яблоки - на 3,04%. Цитрусовые стали дешевле на 4,08%.

В целом овощи стали дороже на 10,17%, фрукты - на 5,34%. Мясо и мясопродукты подорожали на 0,96%, молоко и молочные продукты - на 1,03%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,12%. Рыба и рыбопродукты стали дороже на 1,62%.

Обеды в столовой стали дороже на 2,61%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 1,19%, фастфуд - на 1,2%.

Табачные изделия подорожали на 0,33%, алкогольные напитки - на 0,46%.

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 1,11%. Одежда подорожала на 0,72%. Обувь подешевела на 1,01%. Мебель снизилась в цене на 1,13%, электротовары - на 0,05%. Стройматериалы выросли на 0,91%, медикаменты - на 5,11%.

Стоимость услуг повысилась на 3,36%. В феврале подорожали жилищно-коммунальные услуги (на 8,64%), дошкольных учреждений (на 10,16%), туристические (на 5,6%). Стали дешевле санаторно-оздоровительные услуги (на 0,65%) и железнодорожного транспорта (на 0,11%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в феврале составила 1,9%.-0-