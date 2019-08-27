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27 августа 2019, 11:38

В интеграционной повестке ЕАЭС появится гуманитарный вектор

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019" который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), обсудят стратегию развития в интересах граждан стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"26 сентября во время форума "Евразийская неделя - 2019" состоится панельная сессия "Новые грани ЕАЭС: стратегия развития в интересах граждан". Дискуссия будет посвящена вопросам образования, науки, здравоохранения, туризма и спорта в рамках интеграционной повестки Евразийского экономического союза. Участники сессии также обсудят реализацию перспективных проектов в перечисленных сферах, способных повысить интерес граждан к интеграционным процессам", - отметили организаторы.

К участию в дискуссии приглашены руководители отраслевых ведомств стран союза, а также представители научного сообщества. В их числе - заместитель министра экономики Беларуси Елена Перминова, советник президента Кыргызстана Олег Панкратов, министр здравоохранения Кыргызстана Космосбек Чолпонбаев, председатель Государственного комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян, министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева и другие.

В ЕЭК напомнили, что 6 декабря 2018 года главы государств - членов союза приняли Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Одно из ключевых направлений документа - повышение благосостояния и качества жизни граждан стран союза, а также обеспечение доступа населения к современным достижениям в области образования, науки, здравоохранения, туризма и спорта.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году повестка мероприятия ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем трекам: стратегический, партнерский, молодежный. В форуме примет участие более 2 тыс. человек.-0-

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