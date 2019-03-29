В интеграционных проектах ЕАЭС будут участвовать не менее трех стран союза

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В интеграционных проектах Евразийского экономического союза будут участвовать не менее трех стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания Совета ЕЭК.
"Совет ЕЭК обсудил предложения сторон по совместной проработке перспективных интеграционных проектов, направленных на углубление интеграционного сотрудничества, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение выгод для граждан наших стран и бизнеса от процессов интеграции, - отметили в пресс-службе. - Разработка интеграционных инициатив пойдет в проектном формате, который предусматривает участие не менее трех стран союза, а также хозяйствующих субъектов государств-членов".
Сторонам еще предстоит доработать критерии отбора интеграционных проектов и предложения по механизму управления интеграционными проектами в ЕАЭС.-0-
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