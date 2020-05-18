В январе-апреле через БУТБ продали в 2,5 раза больше сырого молока, чем за весь 2019 год

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма биржевых сделок с сырым коровьим молоком, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже в январе-апреле, составила Br34 млн, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2019 год. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

При этом в натуральном выражении объем продаж увеличился до 36 тыс. т, то есть в 2,4 раза по сравнению с прошлогодним результатом. По мнению начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктора Дерешова, рост показателей обусловлен не только эффективностью биржевого механизма, но и привлекательными условиями, созданными на бирже для продавцов и покупателей молокосырья.

"Участвуя в торгах, производители и переработчики молока, по сути, не несут никаких затрат, так как аккредитация, обучение и электронная цифровая подпись на бирже бесплатные, а биржевой сбор составляет всего 10 копеек за одну сделку. К тому же торговые сессии проводятся через интернет, что с учетом нынешней эпидемиологической обстановки является несомненным плюсом, - отметил Виктор Дерешов. - Все это привлекает на биржевую площадку новых участников. И если в прошлом году в торгах в среднем участвовали три продавца и шесть-семь покупателей, то сегодня молоко продают не менее восьми организаций, а покупают 15-17".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Биржевые торги сырым коровьим молоком на внутренний рынок организованы по поручению правительства в апреле 2019 года с целью внедрения рыночного ценообразования на молочное сырье и обеспечения его равной доступности для компаний-переработчиков. В качестве продавцов на торги допускаются только производители, не имеющие задолженности по поставке молока в счет авансовых выплат и других финансовых обязательств по расчетам перед молокопереработчиками, в то время как покупателями могут быть исключительно белорусские предприятия.-0-