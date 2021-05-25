В январе-апреле негосударственным сектором сформировано 60% бюджета Минской области

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики в январе-апреле текущего года сформировано 60% доходов бюджета Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-апреле текущего года составили 60%. В бюджет ими уплачено Br880,6 млн налогов и платежей, из них организациями - Br834,4 млн, или 56,9%, индивидуальными предпринимателями - Br46,2 млн, или 3,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления от субъектов хозяйствования в сопоставимых ценах увеличены на 7,7%, или на Br62,7 млн.-0-