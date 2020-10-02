В январе-августе через БУТБ реализовано лесохозяйственных услуг более чем на Br109 млн

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок по закупке услуг в сфере лесного хозяйства, реализованных в январе-августе 2020 года на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), составила Br109,2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом наибольшим спросом пользовались услуги по заготовке древесины: на их долю пришлось свыше 74% от общего объема реализации, или Br80,8 млн. В качестве поставщиков выступали преимущественно частные предприятия малого и среднего бизнеса", - отметили в БУТБ.

По словам начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, растет популярность и других видов лесохозяйственных услуг, а их перечень постоянно расширяется. "Только в этом году в справочник торгов внесены 33 новые услуги, а всего через биржу можно продать или купить свыше 120 видов услуг в области лесного хозяйства, включая трелевку, распиловку древесины, изготовление щепы, лесопосадку. То есть сегодня у нас торгуются практически все услуги и работы, которые выполняются в системе Министерства лесного хозяйства", - рассказал Евгений Малышев.

Он также отметил, что конкуренция среди поставщиков услуг способствует снижению цен, обеспечивая ощутимую экономию бюджетных средств. "В ходе торгов на одну заявку на покупку могут претендовать 5-7 продавцов, а контракт достается тому, кто окажет услугу по наименьшей цене. В результате отечественные лесхозы с начала года сэкономили более Br4 млн. Именно поэтому торговля услугами является одним из приоритетных направлений развития биржи, и Минлесхоз нас в этом полностью поддерживает", - подчеркнул Евгений Малышев.-0-

Правительство утвердило объемы реализации древесины вне биржи в 2021 году В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2021 году составят 12 млн 148,7 тыс. куб.м (на 2020 год объемы такой реализации были установлены на уровне 11 млн куб.м).