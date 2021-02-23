В январе экспорт пиломатериалов через БУТБ вырос на 27%

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам биржевых торгов в январе 2021 года экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу достиг $30,3 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Основными рынками сбыта были Германия, Латвия и Литва. Компании из этих стран закупили белорусскую пилопродукцию на общую сумму $24,4 млн. В число крупнейших покупателей белорусских пиломатериалов также вошли Азербайджан, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словакия и Эстония. Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались деревянные заготовки для экспорта.

"В текущем году планируется продолжить начатую в 2020 году работу по расширению географии продаж продукции деревообработки. В частности, особое внимание сейчас уделяется китайскому рынку. С этой целью организована специальная торговая сессия, в рамках которой реализуются лоты пиломатериалов с доставкой товара в контейнерах до морских портов и железнодорожных станций на территории Китая. По этой схеме с начала года уже реализована пилопродукция на сумму порядка $2,4 млн. Поэтому зафиксированный в январе рост экспортных показателей в определенной степени обусловлен увеличением поставок лесоматериалов в страны Азии и Северной Европы, которые раньше приобретали белорусские товары преимущественно через посредников", - рассказали в БУТБ.

В пресс-службе отметили, что 3 марта на БУТБ состоится вторая в этом году специальная торговая сессия для китайского рынка. В настоящее время идет прием заявок от участников торгов, при этом со стороны покупателей наблюдается повышенная активность.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-