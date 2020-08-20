В январе-июле через БУТБ продали в 4 раза больше сырого молока, чем за весь 2019 год

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже с начала года реализовано 64 тыс. т сырого коровьего молока - в 4 раза больше, чем за весь 2019 год. В денежном выражении продажи также выросли почти в 4 раза - до Br57 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Наблюдается ежемесячный рост объемов сделок с этой продукцией. Если в мае и июне было реализовано 4,4 тыс. т и 9,2 тыс. т сырого коровьего молока соответственно, то в июле - уже 14,1 тыс. т. Цены на сырое молоко на биржевых торгах за последние три месяца поднялись на 15-20% и сегодня достигают 87 копеек за килограмм", - сказал Роман Янив.

В целом для биржевого рынка сырого молока характерно превышение спроса над предложением, что способствует активному использованию биржевой площадки поставщиками молокосырья. "За семь месяцев текущего года благодаря повышению цен в ходе торгов молокопроизводители получили дополнительную выручку в размере Br346 тыс. Что касается молокоперерабатывающих предприятий, то для них биржа - это прежде всего альтернативный канал поставок молочного сырья", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-